Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şırnak
Hakemler: Fatih Yayla, Ramazan Demirkoz
Cizre Belediyespor: Furkan Ömer Dur, Semih Çelik, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Winkelmuller, Ivanov (Kemal Kayhan, Hilmi Şahin, Taha Erden, Andaç Kapan)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Miskevich, Burhan Zorluer, Batuhan Yurdagül, Fatih Eren Uğur, Berkan Bozan, Cafer Kirkit (Çağatay Kırzeka, Furkan Aydın, İsmail Koçak)
Setler: 25-20, 18-25, 25-21, 25-21
Süre: 104 dakika (22, 28, 25, 29)
ŞIRNAK (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Cizre Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Beyediyespor'u 3-1 mağlup etti.