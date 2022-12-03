Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: Şırnak

Hakemler: Fatih Yayla, Ramazan Demirkoz

Cizre Belediyespor: Furkan Ömer Dur, Semih Çelik, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Winkelmuller, Ivanov (Kemal Kayhan, Hilmi Şahin, Taha Erden, Andaç Kapan)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Miskevich, Burhan Zorluer, Batuhan Yurdagül, Fatih Eren Uğur, Berkan Bozan, Cafer Kirkit (Çağatay Kırzeka, Furkan Aydın, İsmail Koçak)

Setler: 25-20, 18-25, 25-21, 25-21

Süre: 104 dakika (22, 28, 25, 29)





ŞIRNAK (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 11. haftasında Cizre Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Beyediyespor'u 3-1 mağlup etti.

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