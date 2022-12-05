Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 43 kişi hakkında işlem yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 43 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı.
Aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve esrar ile gümrük kaçağı 1321 paket sigara, 25 puro, 6 kilogram çay, 2 tabanca 6 tabanca şarjörü, 2 litre alkol ve sahte para ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.