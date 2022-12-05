Şırnak'ta yaklaşık 21 bin öğrenciye ücretsiz yemek

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta taşımalı ve okul öncesinde haftanın 5 günü, pansiyonlu okullarda ise haftanın 7 günü olmak üzere 20 bin 886 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.



Kentte öğrencilere verilen yemekler, Şırnak Öğretmenevi yemekhanesinde özenle hazırlanarak, okullara gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, Şırnak Spor Lisesinin yemekhanesinde taşımalı eğitim gören öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Öğrencilere yemek servisi yapan Tetik, Milli Eğitim Bakanlığının yardımları ve yönlendirmeleriyle öğrencilere hijyenik ortamda yemek verildiğini söyledi.

Her gün çeşitli yemeklerin hazırlandığını dile getiren Tetik, bu kapsamda ilde 20 bin 886 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verdiklerini belirtti.

İlde 23 pansiyon ve 6 öğretmenevinde hijyenik ortamda yemek pişirildiğini ifade eden Tetik, öğrencilerin ve velilerin uygulamadan çok memnun olduğunu kaydetti.

Tetik, "Bütün taşımalı eğitim gören öğrencilerimize ücretsiz yemek dağıtıyoruz. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Geçitboyu köyünde taşımalı eğitim gören öğrencilerden Esma Demir, hafta içi her gün okulun yemekhanesinde kendilerine ücretsiz yemek verilmesinden memnun olduklarını söyledi.

Demir, "Ev tadında ve çok güzel yemekler. Hiçbir eksiğimiz yok. Doymayanlar tekrar alabiliyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhammed Nur Geçgel ise yemekleri çok beğendiklerini belirterek, "Kızılsu köyünden geliyorum. Yemeklerimiz çok güzel. Büyük bir hizmet. Sabah köyden servisle geliyoruz, öğle yemeğini de okulda ücretsiz veriyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



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