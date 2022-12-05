Şırnak'ta yaklaşık 21 bin öğrenciye ücretsiz yemek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta yaklaşık 21 bin öğrenciye ücretsiz yemek

AA

Şırnak'ta yaklaşık 21 bin öğrenciye ücretsiz yemek

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta taşımalı ve okul öncesinde haftanın 5 günü, pansiyonlu okullarda ise haftanın 7 günü olmak üzere 20 bin 886 öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

Kentte öğrencilere verilen yemekler, Şırnak Öğretmenevi yemekhanesinde özenle hazırlanarak, okullara gönderiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, Şırnak Spor Lisesinin yemekhanesinde taşımalı eğitim gören öğrencilerle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Öğrencilere yemek servisi yapan Tetik, Milli Eğitim Bakanlığının yardımları ve yönlendirmeleriyle öğrencilere hijyenik ortamda yemek verildiğini söyledi.

Her gün çeşitli yemeklerin hazırlandığını dile getiren Tetik, bu kapsamda ilde 20 bin 886 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verdiklerini belirtti.

İlde 23 pansiyon ve 6 öğretmenevinde hijyenik ortamda yemek pişirildiğini ifade eden Tetik, öğrencilerin ve velilerin uygulamadan çok memnun olduğunu kaydetti.

Tetik, "Bütün taşımalı eğitim gören öğrencilerimize ücretsiz yemek dağıtıyoruz. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Geçitboyu köyünde taşımalı eğitim gören öğrencilerden Esma Demir, hafta içi her gün okulun yemekhanesinde kendilerine ücretsiz yemek verilmesinden memnun olduklarını söyledi.

Demir, "Ev tadında ve çok güzel yemekler. Hiçbir eksiğimiz yok. Doymayanlar tekrar alabiliyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhammed Nur Geçgel ise yemekleri çok beğendiklerini belirterek, "Kızılsu köyünden geliyorum. Yemeklerimiz çok güzel. Büyük bir hizmet. Sabah köyden servisle geliyoruz, öğle yemeğini de okulda ücretsiz veriyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına ...
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 43 kişi hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 43 ...
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Cizre'de özel bireyler için etkinlik yapıldı
YEREL HABERLER Cizre'de özel bireyler için etkinlik yapıldı
Şırnak'ta şehit güvenlik korucusu için mevlit programı
YEREL HABERLER Şırnak'ta şehit güvenlik korucusu için mevlit ...
(Görüntülü) &#039;EMPATİ PARKURU&#039;NDA ENGELLİLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLARI DENEYİMLEDİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'EMPATİ PARKURU'NDA ...
'Empati Parkuru'nda engellilerin yaşadığı zorlukları deneyimlediler
YEREL HABERLER 'Empati Parkuru'nda engellilerin yaşadığı zorlukları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.