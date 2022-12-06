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GAP Bölge Kalkınma İdaresinin projesi, Şırnaklı 14 kadını sera sahibi yaptı

AA

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin projesi, Şırnaklı 14 kadını sera sahibi yaptı

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresinin hayata geçirdiği proje sayesinde Şırnaklı 14 ev kadını sera sahibi oldu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin çorak arazilerin tarıma kazandırılması, kadınların üretime katkı sağlaması ve vatandaşlara iş imkanı sunulması amacıyla uyguladığı "Seralara Kadın Eli Dokunuşu Projesi" kapsamında Şırnak merkez ile Cizre ve İdil ilçelerine bağlı köy ve beldelerde 14 kadına sera kurması için yüzde 70 hibe desteği verildi.

Sağlanan destekle Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kadınlara 256'şar metrekare alanda örtü altı üretim yapılan sera kuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca da kadınlara yüzde 75 hibeli 500 bin kışlık sebze fidesi desteği verildi.

Bakanlığın verdiği marul, roka fidelerini toprakla buluşturan kadınlar, hasada hazırlanıyor.

Şırnak Valisi Osman Bilgin, projeye ilişkin AA muhabirine, tarımsal üretimin tüm dünya için önemli olduğunu belirterek, bundan dolayı üretime önem verilmesi gerektiğini söyledi.

"Tek çaremiz üretim." diyen Bilgin, Şırnak'ın tükettiği ürünlerin sadece yüzde 7'sini ürettiğini belirtti.

Her zaman üreticinin yanında olduklarını ifade eden Bilgin, her türlü desteğe de hazır olduklarını kaydetti.

Devlet olarak üretenin yanında olduklarını anlatan Bilgin, "Yeter ki üretin. Yanınızdayız." dedi.

Bilgin, kadınların hayatın her alanında olduğu gibi tarımda da etkin olması gerektiğini vurgulayarak, "Seralara Kadın Eli Dokunuşu Projesi" ile kim talepte bulunursa destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

"Kadınlarımızı sonuna kadar destekliyoruz. Kadınlarımızın olduğu yerde aynı zamanda kalite de var. Kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum, iyi ki varsınız." ifadelerini kullanan Bilgin, üreten kadınlar sayesinde Şırnak'ın daha da güçleneceğini dile getirdi.

- "Sebzecilikte rol modeller oluşturmaya çalışıyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Altan Altan da kentte sebze üretimini artırmak için çeşitli projeler hazırladıklarını belirtti.

Sunulan projelerin onaylanmasıyla 14 kadının iş sahibi olduğunu, bu projelerin sayısını artırmak istediklerini ifade eden Altan, amaçlarının Şırnak'ın sebzecilik alanında dışa bağımlılığını bitirmek olduğunu kaydetti.

Projelerin sayısını artırmaya devam edeceklerini dile getiren Altan, "Sebzecilikte rol modeller oluşturmaya çalışıyoruz. Farkındalık oluşturarak bu alanların sayısını artırmak istiyoruz." diye konuştu.

- "İş imkanına kavuştuk"

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde sera sahibi olan kadınlardan Bahar Yıldırım, projeyi duyduktan sonra hemen başvurduğunu, sağlanan destekle evinin önünde 256 metrekarelik sera kurduğunu söyledi.

Bakanlıkça domates, salatalık, marul, lahana, tere ve roka fidesi desteği verildiğini anlatan Yıldırım, ürünleri hasat ettikten sonra marketlere ve vatandaşlara satacaklarını belirtti.

Aile bütçesine katkıda bulunacaklarını dile getiren Yıldırım, "İş imkanına kavuştuk. Marulun ardından salatalık ve domates de ekmeyi düşünüyoruz. Bize böyle bir imkan tanıyan Bakanlığımıza, Valiliğimize ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Ayşe Demir de serada marul ve roka yetiştirdiğini belirterek, böylelikle iş sahibi olduğunu, bundan da büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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