Cizre'de Aile Okulu Projesi ile ailelere eğitim veriliyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitimi Merkezinin yürüttüğü Aile Okulu Projesi çerçevesinde 1863 aileye ulaşıldı.



Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, aile yapısının olası risklere karşı daha korunaklı hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen projeyle 1863 aileye ulaşıldığını söyledi.



Proje sayesinde eğitici eğitimi alan öğretmenlerin, sahada ailelerle bir araya geldiğini kaydeden Sevgi, şöyle konuştu:



"44 saatlik bir eğitimle aile değerleri, kültürel değerlerimiz, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişimin yanı sıra çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeyle ilgili yaklaşımlarla 10 farklı alanda eğitimler veriliyor."



Eğitimde aileye yatırımın önemine değinen Sevgi, projede emeği geçenlere teşekkür etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.