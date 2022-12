Cizre HEM'in üretim ve istihdam amaçlı düzenlediği kurslarda eğitim başladı

ŞIRNAK (AA) - Cizre Halk Eğitim Merkezince üretim ve istihdam sağlama amacıyla açılan kurslarda eğitim başladı.

Kaymakamlık ve Cizre Belediyesi öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Sınırlı Sorumlu El Emeği Göz Nuru Kadın Üretim İşletme Kooperatifi paydaşlığında imzalanan protokoller kapsamında ilçede farklı mesleki kurslar düzenlendi.

Cizre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, Milli Eğitim Bakanlığınca Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında kurs çeşitliliğinin arttığını belirterek, Cizre Belediyesi Kültür Merkezinde şal-şepik kumaşı üretim atölyesinin yanı sıra takı tasarım ve aşçılık kursuna ilginin yüksek olduğunu ifade etti.



Sevgi, "Halk Eğitimi Merkezi olarak her gün çıtayı daha yüksek tutarak, "Herkes için her zaman her yerde" sloganıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.







