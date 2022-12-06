Cizre HEM kurslarından 9 bin 705 kursiyer faydalandı

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ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde açılan 567 kurstan 9 bin 705 kursiyer yararlandı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında vatandaşların talep ve ihtiyaçları üzerine açılan 567 kurstan 9 bin 705 kursiyerin faydalandığını söyledi.



Kursların vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda açıldığını kaydeden İke, "Okuma yazma, genel kurslar, mesleki ve teknik alanda kurslar açıyoruz. Vatandaşlarımıza her alanda ve her yerde imkan oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.



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