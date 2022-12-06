Silopi'deki Köy Yaşam Merkezi düzenlenen kurslarla vatandaşlara hizmet veriyor

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinin Kavaközü köyü Yeşilyurt mezrasında açılan Köy Yaşam Merkezi düzenlenen kurslarla öğrencilere ve vatandaşlara hizmet veriyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Köy Yaşam Merkezinde Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle okuma yazma, el sanatları ile aile okulu eğitimleri ile çocuklara yönelik eğitimlerin verildiği kurslar açıldı.

Düzenlenen kurslara vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, kullanılmayan köy okulu binalarının "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" ile ana okulu, kurs merkezi, kütüphane, bilim, ve tasarım gibi farklı alanlarda hizmet veren atölyelerle, gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüldüğünü belirtti.



Öğrencilerin ve köy halkına hizmet sunan merkezlerden birinin de ilçenin Yeşilyurt mezrasında faaliyete girdiğini ifade eden Bilen, "Silopi Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle okuma-yazma, el sanatları, aile okulu eğitimleri ve çocuklara yönelik kurslarımız mevcut. Merkezimizde vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde her kurs planlanmakta. Bu merkezlerin sayısının artırılması için çalışmalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır." dedi.







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