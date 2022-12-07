Şırnak’ta HEM kurslarından yıl içerisinde 97 bin kursiyer faydalandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta yıl içerisinde Halk Eğitimi Merkezleri (HEM) bünyesinde il genelinde açılan 6 bin 49 kurstan 97 bin kursiyer yararlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, kentteki merkezi gezdi, kursiyerlerle sohbet etti.

Tetik, yıl içerisinde merkezler bünyesinde açılan 6 bin 49 kurstan 97 bin kursiyerin faydalandığını söyledi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki merkezlerde kurulan satış merkezlerinde kadınların ürettiği ürünlerin satışının gerçekleştiğini belirten Tetik, şunları kaydetti:

"Merkezlerimizde, okuma yazma, şal-şapik, kilim, destekleme yetiştirme kursları gibi onlarca kursumuz var. Üretim ve istihdama yönelik ciddi çalışmalarımız var. Bugün meslek liselerimiz fabrika gibi üretim yapıyor. Şal-şapik atölyemiz yurt dışına ihracat yapıyor. 540 bin nüfusunun 5'te biri halk eğitim merkezlerimizden faydalanıyor. Bu çok ciddi bir rakam ve bu rakamı artırmak istiyoruz."

Vatandaşların merkezlerde oluşacak taleplerini de karşılamaya hazır olduklarını ifade eden Tetik, üretim ve istihdamın önemini bildiklerini, Valilik talimatıyla çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Tetik, "Bütün halk eğitim, mesleki eğitim merkezlerimizde ve meslek liselerimizde tek amacımız üretim ve istihdam olacak. 2023'te çok ciddi bir rakama ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

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