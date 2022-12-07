Uludere'de 4 köyde köy yaşam merkezi açıldı

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ŞIRNAK (AA) - Uludere ilçesinde 4 köyde köy yaşam merkezi açıldı.

Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygulamaya konulan "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" kapsamında ilçeye bağlı Ortaköy, Gülyazı, Şenoba ve Bulakbaşı köylerinde merkezleri açtıklarını söyledi.

Köy yaşam merkezlerinde okul öncesi öğrenciler ile ailelerin eğitim gördüğünü ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Farklı branşlarda yaklaşık 22 kursumuzda şu an 400'e yakın öğrenci ve aileler eğitim görüyor. Ayrıca bu kurslarımızda hem istihdama hem de kişisel gelişime yönelik eğitimler veriliyor. Yaşlı bakımından, Kuran kursuna, resim, müzik, trikotaj ve hali kilim dokumaya kadar farklı branşlarda kursiyerlerimiz hem eğitim görüyor hem de meslek öğreniyor."



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