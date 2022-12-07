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Şırnak'ta 12 kurumdan personelin katılımıyla KBRN tatbikatı yapıldı

AA

Şırnak'ta 12 kurumdan personelin katılımıyla KBRN tatbikatı yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

Habur Sınır Kapısı'nda yapılan tatbikatta, senaryo gereği, 112 Acil Çağrı Merkezine amonyak gazı taşıyan bir tankerin kaza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve ilgili kurum personelleri sevk edildi.

Ekiplerce gerekli yol, çevre ve saha güvenlik önlemlerinin alınmasıyla koruyucu kıyafet giymiş kurtarma personeli tarafından gazdan etkilenen 3 kişiye müdahale edilerek hastaneye sevkleri sağlandı.

12 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, yaklaşık 120 personel görev aldı.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, programda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığınca 2022 yılının tatbikat yılı olması dolayısıyla bölgenin stratejik noktasında tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Habur Sınır Kapısı'nın her geçen gün artan ticaret hacmi ile belirli riskleri de barındırdığını belirten Koç, şunları aktardı:

"Burası günlük ortalama 4 bin 500 tırın giriş çıkış yaptığı bir sınır kapısı. Bunun yanında günlük 15 bin yolcu girişinin sağlandığı çok önemli bir merkez. Bu anlamda AFAD, emniyet güçlerimiz ve vatandaşlarımızın güvenliği bizim için çok önemli bir seviyede. Bu ölçekte bir tatbikat bütün personele önemli tecrübeler kazandıracak. Burada her kurumdan personelle beraberiz. Tatbikat için emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum."

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek de ülkenin önemli bir ticaret merkezi ve her türlü aracın giriş çıkış yaptığı sınır kapısında tatbikat yapmalarının önemli olduğunu belirtti.

Kapıda kimyasal madde taşıyan araçların da olduğunu bildikleri için tatbikat yaptıklarını aktaran İşlek, şunları kaydetti:

"Burada çalışanlar açısından da bir farkındalık oluşması için KBRN tatbikatı gerçekleştirdik. Afetlerin bir kısmı doğal sebeplerden oluşmuyor, insan kaynaklı afetler de yaşanabiliyor. Irak sınırında bir tatbikatın olmasını önemsiyoruz. Burada yaşayan yüzlerce gümrük muhafaza memuru var ve onlar için bu etkinlik bir farkındalık oldu. Kimyasal yüklü bir tankerin olması durumunda nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi sahibi oldular. Çok başarılı bir tatbikat gerçekleşti."

Programa, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Alp Direk, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Cengiz Eren, Diyarbakır AFAD İl Müdürü İlhami Çakmak, Silopi İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Baturay Özgür Dehri, Habur Gümrük Müdürü Orhan Güngör, Habur Kaçak İstihbarat Müdürü Taner Çavuşoğlu, Habur Kara Hudut Şube Kapısı Müdürü Zafer Şenocak, Gümrük ve Ticaret İşletmeleri Müdürü Vedat Şahin ve kurum temsilcileri katıldı.

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