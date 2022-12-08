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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre Belediyespor, Halkbank maçı hazırlıklarını tamamladı

AA

Cizre Belediyespor, Halkbank maçı hazırlıklarını tamamladı

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, yarın deplasmanda Halkbank ile oynayacağı 12. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda müsabaka öncesi başantrenör Nuri Şahin ile yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak ve Burak Köse yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Başantrenör Şahin, AA muhabirine, son 3 karşılaşmayı kazanmalarıyla takımın öz güveninin arttığını, bu haftaya da iyi hazırlandıklarını söyledi.

Hedeflerinin geçen yıl olduğu gibi ilk 8 içerisinde yer almak olduğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Ligin ilk 8 maçına iyi başlayamamıştık. Fakat son 3 haftada iyi maçlar çıkardık ve kazandık. Takım da bu galibiyetlerle kendine geldi. Yenilgi alan takımı maçlara hazırlamak çok daha zordur fakat galibiyet alınca sporcu da daha çok şevkle maça hazırlanıyor. İyi durumdayız. Halkbank güçlü bir rakip ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

Takım kaptanı Caner Çiçekoğlu da Halkbank maçının zor geçeceğini bildiklerini, buna göre hazırlandıklarını belirterek, karşılaşmayı kazanmak istediklerini kaydetti.

Antrenmanın ardından sporcular ve teknik heyet kafilesi müsabaka için Ankara’ya hareket etti.

Rams Global Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'te Başkent Spor Salonu'nda Halbank'a konuk olacak.​​​​​​​


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