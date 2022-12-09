Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

ŞIRNAK (AA) - Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polisliği tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Cizre Anaokulu, Metin Bostancıoğlu İlkokulu ve Hamidiye Ortaokulu'nda etkinlik düzenledi.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, öğretmenlerin talebi üzerine Cizre Anaokulu, Metin Bostancıoğlu İlkokulu ve Hamidiye Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirdi.
Etkinlikte polis memurları tarafından öğrencilere polislik mesleği ve trafik kuralları hakkında bilgi verildi.
Öğrencilere basit trafik kuralları sunumla anlatılarak, eğitici çizgi filmler izletildi.
Etkinliğin ardından öğrencilere boyama kitabı ve trafik düdüğü hediye edildi.