Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde açıklama

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ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde bir doktorun hasta bakmadığı iddiası üzerine açıklama yapıldı.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Çağrı Özütok, Başhekim Yardımcısı Serdar Munis, İdari ve Mali İşler Müdürü Sabgatullah Anmal ve hastane yönetimi Nöroloji Uzmanı Uzman Dr. Tülay Tan'ı görev yaptığı poliklinikte ziyaret etti.

Özütok, burada yaptığı açıklamada, mesai arkadaşlarının mesai mefhumu gözetmeksizin görevini ifa ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Özveri ile görev yapan doktorumuz ve yanında çalışan sağlık çalışanını sosyal medya ortamında hedef gösterdiğini ne yazık ki öğrenmiş bulunmaktayız. Bizler sağlık çalışanları olarak acil hizmet gereksinimini gerektiren tüm vatandaşlara itina ile sağlık hizmeti vermekteyiz. Bu anlamda da hastanemizde büyük bir özveri ile görev yapan doktorumuzun yalnız olmadığını ve her daim kendisinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz."

Dr. Tan da hastane yönetimine destek için teşekkür etti.

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