İdil'de polis anaokulu öğrencilerini genel güvenlik konusunda bilgilendirdi

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ŞIRNAK (AA) - İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri tarafından anaokulu öğrencilerine Güvenli Eğitim projesini anlattı.



Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından Güvenli Eğitim projesi çerçevesinde anaokulu öğrencilerine genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.



İlçe Emniyet Müdürü Ali Pehlivan'ın da katıldığı etkinlikte, öğrencilere okula geliş gidişlerde büyüklerin ellerini bırakmamaları, koşarak sokak ve caddeye çıkmamaları, yabancılardan hediye alınmaması, tanımadıkları kişilerin kendilerine yakınlık göstermelerine izin vermemeleri, tanımadıkları kişilerle bir yere gitmemeleri ve tanımadıkları kişilerin araçlarına binmemeleri gibi konular aktarıldı.



Etkinlik sonunda öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

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