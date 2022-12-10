Şırnak Valisi Bilgin, Cizre TSO Başkanı Yıldırım ile görüştü

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Osman Bilgin, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ömer Faruk Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Vali Bilgin, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir ve beraberindeki kurum amirleri ile Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Görüşmede, Vali Bilgin'e bilgi veren Yıldırım, oda olarak yaptıkları çalışmaları aktardı.
İlçenin sorunları ve sorunların çözümü hususunda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Yıldırım, Vali Bilgin ve beraberindekilere ziyaret için teşekkür etti.