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Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Demirel'den, üretici birliğine ziyaret

AA

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Demirel'den, üretici birliğine ziyaret

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, Silopi Yerfıstığı Üreticiler Birliği Başkanı Emin Soysal'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Soysal, ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında Demirel'e bilgi vererek, ilçede yetiştirilen sezonun ilk yerfıstığını hediye etti.

Demirel de görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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