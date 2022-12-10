Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Demirel'den, üretici birliğine ziyaret

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, Silopi Yerfıstığı Üreticiler Birliği Başkanı Emin Soysal'ı ziyaret etti.



Ziyarette, Soysal, ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında Demirel'e bilgi vererek, ilçede yetiştirilen sezonun ilk yerfıstığını hediye etti.

Demirel de görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.