Şırnak'ta evinde 220 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde evinde yapılan aramada 220 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Silopi'de ikamet izni alan Irak uyruklu 42 yaşındaki A.M.H'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce, yaklaşık 2 ay süren çalışma sonucu şüphelinin evinde arama yapılan aramada 220 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.M.H, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.