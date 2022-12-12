Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 38 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 220 kilo 192 gram sentetik uyuşturucu, 787,93 gram esrar, 6 fişek, tabanca, 1,47 eroin, gümrük kaçağı 7 bin 189 paket sigara, 30 kilogram çay ve 20 cep telefonu ile 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen heykelcik, 652 litre motorin, 4 bin 600 lira para ve sahte pasaport ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.





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