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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanında kasım ayında 23 bin 12 yolcuya hizmet verildi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın kasım ayına ait yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.



Buna göre, iç hatlarda 415 uçağın iniş kalkış yaptığı, 216 ton yük trafiğinin gerçekleştiği Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 23 bin 12 yolcuya hizmet verdi.



2022 yılının ilk 11 ayında ise yolcu trafiği 267 bin 243, uçak trafiği 5 bin 487, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise 2 bin 639 ton olarak gerçekleşti.





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