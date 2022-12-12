Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 23 bin 12 yolcuya hizmet verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 23 bin 12 yolcuya hizmet verdi

AA

Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanında kasım ayında 23 bin 12 yolcuya hizmet verildi.

Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 23 bin 12 yolcuya hizmet verdi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanında kasım ayında 23 bin 12 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın kasım ayına ait yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, iç hatlarda 415 uçağın iniş kalkış yaptığı, 216 ton yük trafiğinin gerçekleştiği Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 23 bin 12 yolcuya hizmet verdi.

2022 yılının ilk 11 ayında ise yolcu trafiği 267 bin 243, uçak trafiği 5 bin 487, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise 2 bin 639 ton olarak gerçekleşti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 ...
Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Şırnak'ta 220 kilo metamfetaminle yakalanan Iraklı tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 220 kilo metamfetaminle yakalanan Iraklı ...
Şırnak'ta evinde 220 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta evinde 220 kilogram sentetik uyuşturucu ele ...
(Görüntülü) ŞIRNAK&#039;TA 220 KİLO METAMFETAMİNLE YAKALANAN IRAKLIYA GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞIRNAK'TA 220 KİLO METAMFETAMİNLE ...
Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Demirel'den, üretici birliğine ziyaret
YEREL HABERLER Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Demirel'den, üretici ...
Şırnak'ta 220 kilo metamfetaminle yakalanan Iraklıya gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak'ta 220 kilo metamfetaminle yakalanan Iraklıya ...
Şırnak'ta 220 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta 220 kilogram sentetik uyuşturucu ele ...
Şırnak'ta 14 köyde kullanılmayan okullar "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü
YEREL HABERLER Şırnak'ta 14 köyde kullanılmayan okullar "Köy Yaşam ...
Şırnak Valisi Bilgin, Cizre TSO Başkanı Yıldırım ile görüştü
YEREL HABERLER Şırnak Valisi Bilgin, Cizre TSO Başkanı Yıldırım ile ...
İdil'de polis anaokulu öğrencilerini genel güvenlik konusunda bilgilendirdi
YEREL HABERLER İdil'de polis anaokulu öğrencilerini genel güvenlik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.