Cizre'de Liselerarası Münazara Yarışması başladı

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ŞIRNAK (AA) - Cizre ilçesinde 11 okulun katıldığı münazara yarışması, Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda başladı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, liselerarası münazara yarışmasının başladığını, yarışmaya 11 okulun katıldığını söyledi.



İke, "Farklı görüşleri istatistiki bilgilerle savunabilmelerini alışkanlık haline getirmek, mantık yürütme, tezler ortaya koyma ve antitezler üretme konusunda becerilerini geliştirmek amacıyla öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmada, tüm okullarımıza başarılar dilerim." dedi.







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