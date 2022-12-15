Şırnak'ta Süryani çiftin kaybolmasına ilişkin yargılamaya devam edildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 2 yıl önce Süryani çift Hurmüz-Şimuni Diril çiftinin kaybolması ve Şimuni Diril'in cesedinin bulunmasına ilişkin davanın 4'üncü duruşması görüldü.

Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Apro Diril, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar İsmail Yıldız ve Behçet Öztunç katılmadı.

Duruşmada, sanık Diril ile aynı koğuşta kalan E.A. ve K.T.U. tanık olarak dinlendi. Tanıklar, koğuşta sanıkla aralarında geçen diyalogları anlattı.

Duruşmaya mağdur sıfatıyla katılan çiftin 6 çocuğu, avukatları aracılığıyla sanıklardan şikayetçi oldu.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaada, sanıkların kendi aralarında olay öncesi ve sonrasına ait 3 aylık telefon görüşme kayıtlarının içeriğine yer verdi. Savcı, sanıkların tutuklu yargılanmaları yönünde görüş bildirdi.

Sanık Apro Diril savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Diril'in tutuklu halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Şubat 2023'e erteledi.

Adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan mağdur avukatı Nihat Öner, dava dosyasına olayla ilgili yeni deliller sunduklarını anlattı.

Kovankaya köyünde yaşayan Hurmüz ve Şimuni Diril çiftinden 11 Ocak 2020'den itibaren haber alınamamış ve arama çalışması başlatılmıştı. 20 Mart 2020'de köyün yaklaşık 1,5 kilometre uzağında Şimuni Diril’in cesedi bulunmuştu. Hurmüz Diril ise halen bulunamadı.

İddianamede, 3 sanık hakkında "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



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