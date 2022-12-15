Şırnak'ta "Güncel Teşvik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce "Güncel Teşvik Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
Şırnak Ticaret Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, 2016'da terör saldırıları ve 2 sene önce salgın nedeniyle ticaretin sekteye uğradığını söyledi.
Bölgenin olumsuz algısının kırılmasının yapılacak teşviklerle olacağını belirten Geliş, kentte bulunan petrolün de ülkenin yatırım bütçesine önemli katkıda bulunacağını kaydetti.
Kentte yeni yatırımcıları çekmek adına yönetim olarak Şırnak dışındaki iş insanlarının yatırım yapmaları konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Geliş, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün kentte yapacağı katkıları önemsediklerini sözlerine ekledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Dr. Mehmet Yurdal Şahin de toplantıda kentte yapılacak teşvik uygulamalarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.
Programa, Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz, ilçe kaymakamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.