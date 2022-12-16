PKK'lı teröristlerin katlettiği bebek ve çocuklar anısına Şırnak'taki anaokuluna kütüphane kuruldu

ŞIRNAK (AA) - PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırılarda hayatlarını kaybeden bebek ve çocukların anısına, Şırnak'taki anaokuluna Şehit Bebek ve Çocuk Kütüphanesi kuruldu.

Yeşeren Gençlik Derneğince hazırlanan proje kapsamında, Vakıfkent Mahallesi Şehr-i Nuh Anaokulunda kütüphane oluşturuldu.

Vali Osman Bilgin, açılıştaki konuşmasında, şehit çocuklar adına yapılan kütüphanenin hayırlı olmasını diledi.

Geçmişini unutan milletlerin ve toplumların gelecek planlayamayacaklarını dile getiren Bilgin, şöyle konuştu:

"Şırnak, terörün o lanetli yüzünü en açık, en sorunlu yıllarını yaşayan illerden birisi. Görüyorsunuz isimsiz bebek diyoruz. Bunu biz uydurmuyoruz. Bunu maalesef sözde insan hakları, demokrasi, hak ve özgürlükler, adalet ve millet anlayışını ortaya koyan ama bu manada hiçbir demokratik değer, hiçbir insan hakları değerini tanımayan, bütün insan hakları değerlerini ayak altına alan sözde Kürt halkının temsilcisiymiş gibi hareket edenler yapıyor."

Şırnak'ın artık terörle değil kültürel aktivitelerle, petrolle ve yatırımlarla gündeme geleceğini belirten Bilgin, “Artık Şırnak deyince terörden bahsetmeyeceğiz. Artık son çırpınışlar." ifadelerini kullandı.

Kütüphanenin önemini vurgulayan Bilgin, şöyle devam etti:

"Şehitlerimizin unutulmaması onların adlarının yaşatılması ve bunların özellikle kendi akranları ile alakalı olan bir yerde, yaşatılmasını önemli buluyoruz. Bunlar o kadar önemli ki belki siz yüz derslikli bir okulda yapabilirsiniz, belki çok modern binalar da yapabilirsiniz ama burada yaptığımız bugünkü açılış, çok önemli. Çünkü burada büyük bir mesaj veriliyor ve toplumu diri tutan, kaynaştıran özellikler ön plana çıkıyor."

Dernek başkanı ve proje koordinatörü Hatice Atan da dernek olarak şehitleri unutmadıklarını ve onların isimlerini yaşatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Terör örgütünün 90'lı yıllardaki köy baskınlarıyla çoluk-çocuk demeden katliamlar yaptığını anımsatan Atan, "Şimdiye kadar dernek olarak şehit askerlerimiz, korucularımız ve sivil şehitlerimiz için 27 tane kütüphane açtık. Bundan sonra hedefimiz şehit çocuk ve bebekler için kütüphaneler açmak." diye konuştu.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen ile İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar'ın da katıldığı programda, protokol üyelerince Şehit Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.



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