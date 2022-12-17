Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart maçı hazırlıklarını tamamladı

Meteoroloji açıkladı! Bir bölge için kritik uyarı!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, yarın sahasında Ziraat Bankkart'ı ağırlayacağı 13. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Belediyespor, İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda müsabaka öncesi başantrenör Nuri Şahin ile yardımcı antrenörler Behmen Cıvıldak ve Burak Köse yönetiminde çalıştı.

Başentrenör Şahin, AA muhabirine, ilk yarının son maçı olan Ziraat Bankkart maçını kendi saha ve seyircileri önünde kazanmak istediklerini söyledi.

Hedeflerinin geçen yıl olduğu gibi ilk 8 içerisinde yer almak olduğunu aktaran Şahin, "Geçen hafta Halkbank maçını deplasmanda kaybettik. Yarınki Ziraat maçı da zor geçecek. Halkbank ve Ziraat Bankkart takımları büyük bütçeli takımlar, ama biz de iyi bir takımız. Kendimize güveniyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı kazanmak üzerine yaptık. Yarınki maçı kazanıp ilk yarıyı kazanarak kapatmak istiyoruz." dedi.

Takım kaptanı Caner Çiçekoğlu da Ziraat Bankkart maçının zor geçeceğini bildiklerini belirterek, buna göre hazırlandıklarını, maçı kazanmak istediklerini dile getirdi.

Cizre Belediyespor, yarın saat 13.00'da Şırnak Spor Salonu'nda Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.