Şırnak'ta 33 milyon lira bütçeli 3 projenin protokolü imzalandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliği ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 33 milyon bütçeli 3 projenin protokolü imzalandı.

Valilik Konferans Salonunda, var olan bağların geliştirmesi, tarımsal üretimde su kaynakların verimli kullanılması, ürün çeşitliliğin artırılması ile kırsalda üretim ve istihdam için arıcılığın geliştirilmesini kapsayan 33 milyon liralık bütçeli 3 projenin protokolünün imzalanması amacıyla tören yapıldı.

Vali Osman Bilgin, törende, GAP Bölge Kalkınma İdaresinin bölge geneli ve kente verdiği destekleri anlamlı bulduklarını, Şırnak'ın her yönüyle değişen, gelişen ve potansiyelini kullanmaya başlayan bir il olduğunu söyledi.

Projelere destek sağladıklarını belirten Bilgin, özellikle arıcılıkla ilgili yapılan çalışmaları önemsediklerini, sadece bölge için değil ülke için de önemli bir üretim yeri olması yönünde gayret sarf edeceklerini anlattı.

Kentin tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyeli olduğunu ifade eden Bilgin, önümüzdeki dönemde tarımsal alanda sulama ihtiyaçlarının çözüleceğini kaydetti.

Türkiye'nin 100'üncü yılında her alanda parmak ısırtacak başarılı işler yapıldığını ve kent olarak bunlardan üst düzeyde faydalanmak istediklerini aktaran Bilgin, kentin yıldızının parladığını söyledi.

Vali Bilgin, "İlimiz, bir enerji şehri haline geliyor, festival, spor, kültür ve sanat şehri oluyor. Bundan sonra bizi takip etmeye devam edin, Şırnak gündemi çok meşgul edecek diyoruz. Ama güzellikleri ile iyilikleri ile meşgul edecek." ifadelerini kullandı.

GAP Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral da 30 yılı aşkın süredir ekonomik ve sosyal kalkınma adına önemli çalışmaları yereldeki paydaşlarla yürüttüklerini ifade etti.

Toprak ve su kaynakları yönetimi başta olmak üzere tarım ve turizm sektörlerine kadar bir çok alandaki projelere destek verdiklerini anlatan Maral, "Ekonomik kalkınmaya ciddi ivme kazandıracak bu projeler ilimize hayırlı olsun." dedi.

Daha sonra Bilgin ve Maral tarafından protokol imzalandı.

Törene, Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel ve Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan katıldı.





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