Cizre'de "Aile Okulu Projesi" ile 2 bin 770 haneye ulaşıldı

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ŞIRNAK (AA) - Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan Aile Okulu Projesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde bugüne kadar 2 bin 770 haneye ulaşıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 12 Ağustos 2022'de katıldığı açılış töreninden sonra 81 ilde yaygınlaştırılan projede 10 binlerce aileye ulaşıldı.



Cizre'de de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce uygulanan proje kapsamında açılan 99 kursta 2 bin 770 aileye ulaşıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, proje doğrultusunda belirlenen başlıklarda 44 saatlik eğitimlerle aile yapısının çok boyutlu olarak desteklendiğini söyledi.



"Sosyal ve duygusal beceri gelişimi", "aile içi iletişim becerileri", "akran ilişkileri", "bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı", "çatışma ve stres yönetimi", "bağımlılık", "ahlaki gelişim", "sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite" olmak üzere 8 ana başlığa "çevre ve iklim değişikliği" ile "ilk yardım" ve "trafik öğreniyorum" başlıklarının da eklendiğini dile getiren İke, projenin gerekli planlama ve çalışmalarla devam ettiğini, bu eğitimlerden faydalanmak isteyen tüm aileleri, Halk Eğitim merkezleri ile en yakın okullara davet ettiklerini belirtti.







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