Şırnak'ta şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçenin Konak Mahallesi'nde Mehmet Emin K. idaresinde kömür taşıyan 73 SC 746 plakalı tır, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Mehmet Emin K. ve araçta bulunan Bilal E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 yaralı ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada tır kullanılamaz hale geldi, çevreye saçılan kömür torbaları iş makinesiyle başka bir tıra yüklendi.



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