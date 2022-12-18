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Voleybol : AXA Sigorta Efeler Ligi

AA

Voleybol : AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şırnak

Hakemler: Ramazan Demiröz, Mahmut Karaca

Cizre Belediyespor: Ömer Furkan Dur, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Hilmi Şahin, Taha Erden, Andaç Kapan, Muhammed Ertuğrul, Semih Çelik, Çağatay Durmuş)

Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Arslan Ekşi, Atanasov, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Oğulcan Yatkın, Aykut Gedik)

Setler: 19-25, 26-24, 20-25, 25-21, 12-15

Süre: 138 dakika (26, 32, 27, 30, 23)

ŞIRNAK (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 13. haftasında Ziraat Bankkart, Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.



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