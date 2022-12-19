Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında bir kişi tutuklandı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 70 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda, 54,95 gram esrar, 35,95 gram eroin, 0,68 gram 3 sentetik uyuşturucu, 3 sentetik ecza malzemesi, 2 tabanca, 3 fişek, 1 şarjör, gümrük kaçağı 2 bin 376 paket sigara, 26 kilogram çay, 23 cep telefonu ile 6 cep telefonu aksesuarı ve 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

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