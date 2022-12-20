Şırnak Belediyesi filosuna 7 yeni araç ekledi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Belediyesi daha iyi hizmet verilmesi amacıyla filosuna 6 otobüs ve bir arazöz kazandırdı.

Şırnak Belediyesi bahçesinde düzenlenen araç tanıtım törenine katılan Şırnak Valisi Osman Bilgin, belediyenin her yönüyle pozitif bir şekilde kente hizmet sunduğunu gördüklerini söyledi.

Bilgin, Şırnak'ta neredeyse asfaltı olmayan cadde ve sokak kalmadığını ifade ederek, bunun yaklaşık 3,5 yıllık bir süreçte başarıldığını belirtti.

Eski ve yeni Şırnak mukayese edildiğinde arada çok fark olduğunun görüldüğünü dile getiren Bilgin, "Eski araçlar çalışmıyorken şimdi araçların yaş ortalaması en fazla 3. Belediyenin tüm hizmetlerinde bir değişim ve devrimin olduğunu hep birlikte görüyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde belediye çok daha iyi yerlere gelecektir. Belediyenin en iyi standartlara yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. Başkanımızı ve meclis üyelerini kutluyorum. Araçların kente hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da göreve geldikleri günden bugüne kente en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını, bunun için de gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Kentin günden güne gözle görülür bir değişim ve dönüşüm yaşadığını anlatan Yarka, "Bugün 6 otobüs ve bir arazözü hizmete alıyoruz. Bu araçları belediyenin kendi kaynaklarıyla borçsuz olarak filomuza kazandırdık. Seçildiğimizde 50 aracımız vardı şimdi ise 122 aracımız var. Türkiye'nin birçok ilinde olmayan araçlar belediye filomuzda yer alıyor." diye konuştu.

Yarka, 2023 yılının ocak ayında araç filosuna 5 aracın daha ekleneceğini kaydetti.

Ocak ayının başında şehir içi otobüslerde kartlı sisteme geçileceğini dile getiren Yarka, 65 yaş üstü vatandaşlar ile şehit ve gazi ailelerine şehir içi otobüslerin ücretsiz olacağını, öğrencilerin 2, diğer vatandaşların da 4 lira ile ulaşım hizmetinden faydalanacağını belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmete alınan araçlar, şehir turu yaptı.









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