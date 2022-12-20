Şırnak'ta "Aile Okulu Projesi" kapsamında 12 bin 222 veliye eğitim verildi

Doğum sıranız kişilik özelliklerinizi belirliyor! Eğer en büyük çocuk sizseniz bu özelliklere sahipsiniz...

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Aile Okulu Projesi" kapsamında Şırnak'ta 12 bin 222 aileye eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Aile Okulu Projesi" Şırnak'ta da büyük ilgi gördü.

Şırnak'ta öğretmenler okullarda bir araya geldikleri velilere, "aile içi iletişim", "teknoloji kullanımı", "sosyal ve duygusal beceri gelişimi", "ahlaki gelişim", "stres yönetimi", "sağlıklı beslenme", "çevre" ve "ilk yardım" konularında bilgi veriyor.

Merkez Şehr-i Nuh İlkokulu'nda düzenlenen eğitime katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, AA muhabirine, proje doğrultusunda 1245 öğretmen tarafından bugüne kadar 12 bin 222 aileye ulaşılarak, eğitim verildiğini söyledi.

Tetik, eğitici sertifikası alan öğretmenlerin kendi okullarında velilere yönelik eğitim programları düzenlediğini ifade ederek, "Proje, gençlerin, çocukların, anne ve babaların toplum için faydalı bireyler olma gayretini açığa çıkarmayı amaçlıyor. Projeyle ailelere 8 başlıkta 44 saat eğitim veriliyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu proje ile tüm ailelere ulaşılması konusunda gerekli planlama ve çalışmaları yaptıklarını dile getiren Tetik, ailelerin kendilerine en yakın okula giderek, bu eğitimi alabileceklerini sözlerine ekledi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.