Şırnak'ta vefa ekipleri 110 ve 90 yaşındaki çiftin evini temizledi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) oluşturulan ekip, 110 ve 90 yaşındaki Bayık çiftinin evinde temizlik yaptı.
SYDV'ye bağlı ekipler, bakıma muhtaç, yaşlı ve engellilerin evlerini temizliyor, yemek pişirmelerine yardımcı oluyor.
Çalışma kapsamında ekipler, Şehr-i Nuh Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Memduh ve 110 yaşındaki karısı Benni Bayık'ın evini ziyaret etti.Ekipler, evini temizlediği çifte yemek yaptı.
Vali Osman Bilgin de ve eşi İlknur Bilgin ile yaşlı çiftin evine ziyarette bulunarak, taleplerini dinledi.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bilgin, SYDV aracılığıyla ekiplerin evi temizlediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı vefa gruplarının engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere evde bakım hizmeti verdiğini anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:
"Bu projeyi sadece Şırnak merkezde değil bütün ilçelerimizde de yürütüyoruz. Sadece ilimizde bu hizmeti yapan 70'i aşkın görevli var. Görevli arkadaşlarımız evlerde her türlü temizliği, kişisel bakımları yapıyor. Devlet olarak onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Vatandaşlarımız yaşlandı, bakıma muhtaç diye onları asla devlet olarak yalnız bırakmıyoruz, sahipleniyoruz. Bu da devletimizin sosyal devlet olma anlayışının en önemli göstergesi. Bu anlamda 370 hanede bu hizmetimiz devam ediyor. Bu hanelerimize ayda 2 kez gidiliyor."
Memduh Bayık da Kürtçe yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devletin yaptığı desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.
Ziyarete, İl Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çıldır ve SYDV Müdürü Hasan Güngen de eşlik etti.