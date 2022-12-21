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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopi SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

AA

Silopi SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Silopi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2023 yılında görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.

Silopi Koç İlkokulunun konferans salonunda yapılan seçimlere mahalle ve köy muhtarları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Seçim sonucu Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Süleyman Çakmakçı, Bostancı Köyü Muhtarı Erdal Ekemen ve Silopi Yükselen Gençlik Derneği Başkanı Fırat Haşimoğlu, mütevelli heyeti üyeliğine getirildi.

Silopi Kaymakamlığı SYDV Müdürü Mesut Tatar, seçilen üyelere yeni görevlerinde başarı diledi.​​​​​​​

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