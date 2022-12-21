Silopi SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞIRNAK (AA) - Silopi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2023 yılında görev yapacak mütevelli heyeti üyeleri seçildi.

Silopi Koç İlkokulunun konferans salonunda yapılan seçimlere mahalle ve köy muhtarları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Seçim sonucu Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Süleyman Çakmakçı, Bostancı Köyü Muhtarı Erdal Ekemen ve Silopi Yükselen Gençlik Derneği Başkanı Fırat Haşimoğlu, mütevelli heyeti üyeliğine getirildi.

Silopi Kaymakamlığı SYDV Müdürü Mesut Tatar, seçilen üyelere yeni görevlerinde başarı diledi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.