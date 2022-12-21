Cizre'de çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Cizre ilçesindeki çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Doğan ve İl Proje Yürütme Birimi personeli tarafından Bakanlıkça uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 14/3 etabı hakkında çiftçiler ve yatırımcılara bilgilendirme yapıldı.
Toplantıya, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.