Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan tır sürücüsü öldü

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan tır sürücüsü yaşamını yitirdi.

Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkı yakınında seyir halindeki tıra henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda ağır yaralanan tır sürücüsü Aras Nayci, sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nayci, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.





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