Şırnak'ta Tarım Kredi Kooperatif Marketi açıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Tarım Kredi Kooperatif Marketi hizmete girdi.



Vali Osman Bilgin, Aydınlıkevler Mahallesi'nde marketin açılması amacıyla düzenlenen törende, Tarım Kredi Kooperatif Marketin 1615. şubesinin hizmete girdiğini söyledi.



Markette ürünlerin makul ve piyasa fiyatının altında olduğunu belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız riyasetinde Tarım Kredi Kooperatifleri modelini yaygınlaştırdılar ve bence çok doğru bir model. Daha uygun fiyata daha kaliteli ve çiftçinin kendi ürettiği malı pazar kaygısı olmadan direkt tüketiciye getiriyor. Dolayısıyla bu model çok önemli. Market sayısının 1500 değil on binlere ulaşması lazım. Piyasadaki fiyat dengesizliği bitirmenin tek yolu üreticilerin sayısını arttırmak. Hem vatandaş hem yatırımcılar hem esnafımız üretecek. Ürettiğimizde hep birlikte göreceğiz ki dünya yeniden kendi düzenini oluşturacak ve fiyatlar normalleşecek."

Tarım Kredi Kooperatifleri Kurumsal İletişim Müdürü Mustafa Söylemez de üretici ile tüketici arasında köprü vazifesini yerine getirdiklerini, Türkiye genelindeki 14 lojistik merkezlerinde 80 il ve 510 ilçede kaliteli ve güvenilir gıdayı halkla buluşturduklarını belirtti.

Söylemez, "Yarın açılacak Hakkari mağazamız ile 81 ilde halkımıza hizmet edebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Açılışa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, TSO Başkanı Osman Geliş, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve vatandaşlar katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.