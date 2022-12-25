Uludere'de çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Uludere Kaymakamlığı konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ile ilgili Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Doğan ve il proje yürütme birimi personeli tarafından çiftçilere ve yatırımcılara bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya, Uludere Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile köy muhtarları katıldı.





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