Cizre'de okul idarecileri ve öğretmenler okullaşma oranını artırmak için evleri ziyaret ediyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde okul idarecileri ve öğretmenler okullaşma oranını artırmak için ev ev gezerek, ailelerle görüşüyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, okula kayıt yapmayan öğrencilerin okullaşmasını, 8'inci sınıftan mezun olup herhangi bir liseye kayıt yapmayan öğrencilerin okula kazandırılmasını sağlamak amacıyla okul idarecileri ve öğretmenlerin yer aldığı bir komisyon oluşturuldu.
Komisyon üyeleri ev ev gezerek, ailelerle görüşüyor, çocuk ve gençlerin eğitime kazandırılması için bilgilendirme yapıyor.