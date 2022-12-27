Şırnak'ta okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 1 milyona ulaştı

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ŞIRNAK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda okul kütüphanelerinde, kütüphane ve kitap sayılarında artış sağlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, Fatih Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret ederek, burada oluşturulan kütüphanede incelemelerde bulundu.

Tetik, yaptığı açıklamada, proje kapsamında kent genelinde 242 okulun kütüphanesinin tamamlandığını söyledi.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından okullarda oluşturulan kütüphanelerde yaklaşık 1 milyon kitabın raflarda yer aldığını belirten Tetik, "Ülke genelinde öğrenci başına düşen kitap 6.40 iken Şırnak'ta ise 6.43 kitap düşüyor. Daha önce 2.72 olan kişi başına düşen kitap sayısı şu an 6.43 oldu ve şu an ilimiz Türkiye ortalamasının üzerinde" dedi.

Tetik, "Terör örgütünün 2016 yıllarındaki çukur saldırıları döneminde bütün kütüphanelerimiz çok ciddi zarar görmüştü. Biz bu bütün kütüphaneleri onardık. Şu an hiçbir okulumuz kütüphanesiz değil, şu anda 998 bin 481 kitap kütüphanelerimizde bulunuyor. Hedefimiz 2023 yılında bir buçuk milyon kitap, sadece amacımız bu kütüphanelerimizi zenginleştirmek olacak" diye konuştu

















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