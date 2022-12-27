Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yarka, 3 kategorideki fotoğraflar arasında tercih yaptı.

Haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları", spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarını seçen Yarka, çevre-yaşam kategorisinde de Mustafa Hassona’nın "Masumiyet" ve Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarına oy verdi.

Başkan Yarka, yaptığı açıklamada, 102 yılı geçmiş olan AA'nın her alanda başarı gösterdiğini söyledi.

Yarışmada 3 kategoride oy kullandığını ifade eden Yarka, şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansı her zaman doğru haberi zamanında okuyucularına ulaştıran bir kurum. Haberciliğinde ana kuralı doğru haberi doğru zamanda gündemde tutmaktır. Haber kategorisinde madenci kardeşlerimizin fotoğraflarına oy verdim. Yaşam kategorisinde de İsrail saldırısında Gazzeli bir çocuğun oyuncağı ile namaza durması bir de sporda ampute milli takımın dünya şampiyonasını kazanma fotoğraflarını oyladım. Biz her zaman çalışanını emekçinin yanında yer alıyoruz bu fotoğraflarda da bunun için oylama yaptım. Bu oylamanızı ve faaliyetlerinizi beğeniyoruz takdir ediyoruz. Yeni yılın Türkiye'nin yüzyılının ülkemizi hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum"

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