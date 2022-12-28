Şırnak'ta "bisiklet festivali" düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta "bisiklet festivali" düzenlendi

AA

Şırnak'ta "bisiklet festivali" düzenlendi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta 15 ilden 53 bisikletçinin katılımıyla "Bisiklet Festivali" gerçekleştirildi.

Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Şırnak Valisi Osman Bilgin, yaptığı konuşmada, kentin her alanda baharı yaşadığını, sporda da her kategoride başarılar elde edildiğini söyledi.

Kentin sporun 28 branşında büyük bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Şırnak merkezi dağlık bir yapıya sahip olmasına rağmen bisiklet sporuna gönül veren burada sporun her alana yayılması için çok ciddi gayret gösteriyorlar. Bisiklet festivalini geleneksel hale getiriyoruz ve buna da bir takvim belirliyoruz. Sadece gelecek yıl 14 ulusal ve uluslararası etkinlik yapacağız. Özellikle karşımızda lisede gençlerimiz var. Onların da bu spora ilgi göstersinler, bu alanda faaliyetlerinde daha da arttırmaları için her türlü desteğiyle hazırız"

"Artık Şırnak'ın dışarıda olumsuz olan algısının olmaması için her türlü gayreti gösterip, Şırnak'ımızı bir turizm, spor, kültür, sanat, tarih, aynı zamanda sanayi ve üretim şehri haline getireceğiz" diyen Bilgin, şöyle devam etti:

"Sadece Şırnak tek yönlü bir gelişim değil çok yönlü bir gelişimle her alanda adından söz ettiren bir il olma hürriyetini ortaya koyacak. 2023 yılında tüm arkadaşlarımızla birlikte halkımızla birlikte mevcut, bundan önceki tempomuza kat ve kat üstüne çıkarak, yarınlar hep birlikte yaşamak için el ele vereceğimizi belirtmek istiyorum"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da lisanslı spor sayılarında son yıllarda yapılan çalışmalarla birçok ilin önünde yer aldıklarını belirtti.

Kentin sporda geleceğinin parlak olduğunu ifade eden Ayar, "Şırnak bir spor şehri olma yolunda ilerliyor. Daha önce lisanslı sporcu sayımız 3-4 binlerde iken şimdi 25 bini aştı. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz inşallah lisanslı sporcu sayımızı 50 binlere çıkartacağız" dedi.

Konuşmaların ardından 53 bisikletçi Cizre ilçesine kadar olan 45 kilometrelik yolda pedal çevirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) MESLEK LİSESİ, ORTAOKULDAN SONRA EĞİTİMİ BIRAKMAYI DÜŞÜNEN MUSA?YI OKULA BAĞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MESLEK LİSESİ, ORTAOKULDAN SONRA EĞİTİMİ ...
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan ...
Şırnak'ta 15 bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta 15 bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ...
Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın "Yılın ...
Şırnak'ta okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 1 milyona ulaştı
YEREL HABERLER Şırnak'ta okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 1 ...
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 1 ...
Şırnak’ta terör operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına ...
"Elmacı Dede" Denizli'de yetiştirdiği elmaları Şırnak'taki Mehmetçik için getirdi
YEREL HABERLER "Elmacı Dede" Denizli'de yetiştirdiği elmaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.