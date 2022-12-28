Şırnak’ta pansiyon ve yurtların ekmeği meslek lisesindeki fırın atölyesinde üretilecek

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan "fırın atölyesi"nde uygulamalı eğitim alan öğrenciler, pansiyonlu okullar başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı kurumların ekmek ihtiyacını karşılayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ildeki 100 meslek lisesine "fırın atölyesi" kazandırılmasına yönelik protokol kapsamında, Şırnak Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ekmek üretilecek.

Günlük 5 bin ekmek üretim kapasiteli atölyenin açılışını Vali Osman Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik yaptı.

Atölyeyi gezerek yetkililerden yapılacak üretimle ilgili bilgi alan Bilgin, bu üretim ile aynı zamanda ara eleman sorununun da ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bilgin, atölyede ilk etapta 5 bin, sonrasında 10 bin ekmek üretimi yapılacağını ifade ederek, buradan taşımalı eğitim gören öğrencilerin ekmek ihtiyacının da karşılanacağını kaydetti.

Atölyenin aynı zamanda belediye ile yapılacak bir protokolle halk ekmek ihtiyacını da karşılayacağını ve vatandaşların bu sayede uygun fiyata ekmek satın alabileceğini dile getiren Bilgin, üretimin 30'a yakın kız öğrenciyle yapılacağını söyledi.

Bilgin, Öğrencilerin atölyede gelir de elde edeceğini, taşımalı eğitim gören 22 bin öğrencinin ekmek ihtiyacının da giderilmiş olacağını aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik de kentte iki ekmek satış noktası oluşturacaklarını belirtti.

Atölyede üretim yapacak 12. sınıf öğrencisi Berfin Özcan, hem akranlarına, kardeşlerine ekmek üretecek hem de gelir elde edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.





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