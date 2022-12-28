Şırnak’ta pansiyon ve yurtların ekmeği meslek lisesindeki fırın atölyesinde üretilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta pansiyon ve yurtların ekmeği meslek lisesindeki fırın atölyesinde üretilecek

AA

Şırnak’ta pansiyon ve yurtların ekmeği meslek lisesindeki fırın atölyesinde üretilecek

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan "fırın atölyesi"nde uygulamalı eğitim alan öğrenciler, pansiyonlu okullar başta olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bazı kurumların ekmek ihtiyacını karşılayacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ildeki 100 meslek lisesine "fırın atölyesi" kazandırılmasına yönelik protokol kapsamında, Şırnak Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ekmek üretilecek.

Günlük 5 bin ekmek üretim kapasiteli atölyenin açılışını Vali Osman Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik yaptı.

Atölyeyi gezerek yetkililerden yapılacak üretimle ilgili bilgi alan Bilgin, bu üretim ile aynı zamanda ara eleman sorununun da ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Bilgin, atölyede ilk etapta 5 bin, sonrasında 10 bin ekmek üretimi yapılacağını ifade ederek, buradan taşımalı eğitim gören öğrencilerin ekmek ihtiyacının da karşılanacağını kaydetti.

Atölyenin aynı zamanda belediye ile yapılacak bir protokolle halk ekmek ihtiyacını da karşılayacağını ve vatandaşların bu sayede uygun fiyata ekmek satın alabileceğini dile getiren Bilgin, üretimin 30'a yakın kız öğrenciyle yapılacağını söyledi.

Bilgin, Öğrencilerin atölyede gelir de elde edeceğini, taşımalı eğitim gören 22 bin öğrencinin ekmek ihtiyacının da giderilmiş olacağını aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik de kentte iki ekmek satış noktası oluşturacaklarını belirtti.

Atölyede üretim yapacak 12. sınıf öğrencisi Berfin Özcan, hem akranlarına, kardeşlerine ekmek üretecek hem de gelir elde edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ŞIRNAK&#039;TA BİSİKLET FESTİVALİ; 15 İLDEN 53 SPORCU KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞIRNAK'TA BİSİKLET FESTİVALİ; 15 ...
Şırnak'ta Bisiklet Festivali; 15 ilden 53 sporcu katıldı
YEREL HABERLER Şırnak'ta Bisiklet Festivali; 15 ilden 53 sporcu ...
Şırnak'ta "bisiklet festivali" düzenlendi
YEREL HABERLER Şırnak'ta "bisiklet festivali" düzenlendi
(Görüntülü) MESLEK LİSESİ, ORTAOKULDAN SONRA EĞİTİMİ BIRAKMAYI DÜŞÜNEN MUSA?YI OKULA BAĞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MESLEK LİSESİ, ORTAOKULDAN SONRA EĞİTİMİ ...
Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan ...
Şırnak'ta 15 bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta 15 bölge 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ...
Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Şırnak Belediye Başkanı Yarka, AA'nın "Yılın ...
Şırnak'ta okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 1 milyona ulaştı
YEREL HABERLER Şırnak'ta okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 1 ...
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 1 ...
Şırnak’ta terör operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına ...
"Elmacı Dede" Denizli'de yetiştirdiği elmaları Şırnak'taki Mehmetçik için getirdi
YEREL HABERLER "Elmacı Dede" Denizli'de yetiştirdiği elmaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.