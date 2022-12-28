Şırnak Valisi Bilgin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Osman Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Bilgin, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Murat Şengül'ün "Yolumuz", spor kategorisinde Jose Hernandez'in "Baş döndüren hız" fotoğraflarını seçen Bilgin, çevre-yaşam kategorisinde de Aytaç Ünal'ın "Ölüm kalım anı" ve Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarına oy verdi.

Vali Bilgin, her kategorideki fotoğrafların birbirinden değerli ve anlamlı olduğunu, seçmekte zorlandığını söyledi.

Her fotoğraf karesinin büyük anlamlar taşıdığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

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