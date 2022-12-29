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Şırnak'ta kamu görevlileri hane ziyaretleriyle sorunları çözüme kavuşturuyor

AA

Şırnak'ta kamu görevlileri hane ziyaretleriyle sorunları çözüme kavuşturuyor

ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak Valiliğinin hayata geçirdiği proje kapsamında kamu görevlilerince yapılan hane ziyaretleriyle vatandaşların sorunları tespit edilip çözüme kavuşturuluyor.

Valilikçe kırsalda yaşayan vatandaşların sorunlarının giderilmesi amacıyla 6 ay önce "Aile Buluşmaları Projesi" uygulanmaya başladı.

Proje kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Müftülük, İŞKUR, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğünün de yer aldığı 10 kurumun personelinin bulunduğu komisyonlar oluşturuldu.

Komisyon üyeleri, 6 ayda kırsaldaki 12 bin 606 haneyi ziyaret ederek, aile bireylerinin taleplerini dinledi. Talepler komisyon üyelerince rapor haline getirilerek, Valiliğe sunuldu.

Bu kapsamda 9 bin 202 ailenin ilettiği, fiziki koşulları elverişli olmayan evlerin onarımı, ihtiyacı olanlara nakdi ve gıda desteği, rahatsızlığı bulunanların sağlık birimlerine yönlendirilmesi, iş arayanların İŞKUR'a kaydının yapılması, sokakların aydınlatılması gibi talepler ilgili kurumların çalışmalarıyla karşılandı.

Komisyonda yer alan Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Güngen, AA muhabirine, kurumlar olarak köy, mezra ve kırsal mahallelerde yaşayan, yetkililere ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarla görüştüklerini, sorun ve talepleri dinlediklerini söyledi.

10 kişilik ekip halinde ev ev dolaştıklarını anlatan Güngen, "Sorun ve talepleri forma işledikten sonra Valiliğe rapor ediyoruz. Vatandaşın sorunu veya talebi hangi kurum nezdinde çözülecekse ona bilgi verilip, hızla çözülüyor. Vatandaşlar tarafından olumlu mesajlar alıyoruz." dedi.

- "Ziyaretlerden vatandaş çok memnun"

Kumçatı beldesi Nasırhan Mahallesi'nin muhtarı Nezir Bertan da komisyon üyeleri ile hane ziyaretlerine katıldığını belirterek, vatandaşların bu ziyaretlerle sorunlarının çözülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bertan, "Böyle bir projenin varlığını devlet vatandaş dayanışması açısından değerli buluyorum. Ziyaretlerden vatandaş çok memnun. İlk defa böyle kapsamlı ve sonuç odaklı bir uygulama gördüler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Mahallem adına Valiliğimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "İlk defa böyle bir uygulama gördüm"

Kamu görevlilerince sorunları öğrenilmek üzere evlerinde ziyaret edilen vatandaşlardan Selman Güler (32) komisyon üyelerine ilettiği sorunların kısa sürede çözüme kavuşacağına inandığını belirtti.

Güler, "İlk defa böyle bir uygulama gördüm. Valiliğimize ve buraya gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Selim Sanrı (63), oğlu ile işsiz olduğunu, durumu komisyon üyelerine ilettiğini belirtti.

Şirin Ay ise ev ziyaretleri ile sorunların bizzat dinlenmesinin önemli olduğunu anlatarak, Valiliğe bu proje dolayısıyla teşekkür etti.

Memnun kaldıklarını, biraz da şaşırdıklarını dile getiren Ay, "Açıkçası ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. Sorun ve taleplerimizi ilettik. İnşallah gereği yapılır, temennimiz bu yönde." dedi.

Hasan Yıldız da ekiplere mahallede yaşanan su sorununun çözülmesi yönünde talebini ilettiğini belirterek, bu sorunun en kısa sürede çözülmesini beklediğini kaydetti.


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