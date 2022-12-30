Evinin bodrumunu "mantarhane"ye dönüştürdü

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan Nizam Kara çevreden topladığı hurda demirlerle evinin bodrumunda "mantarhane" kurdu.

Hilal Beldesinde önceden istiridye mantarı yetiştiren Kara, talep olduğunu görünce evinin bodrumunu mantarhaneye çevirdi.

Mantarhaneyi büyüttüğünü anlatan Kara, "Çevremdeki hurda demirleri topladım. Kaynak işlerini de kendim yaptım. 20 günlük kuluçka süresi var. Bu süreden sonra mantarlar oluşmaya başlıyor. 1500 kilogram toplamayı hedefliyorum. Markette kilosu 100 lira ben ise müşterilerime yarı fiyatına satıyorum." dedi.





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