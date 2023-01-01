Uludere'deki okullarda matematik seferberliği sürüyor

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ŞIRNAK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Matematik Seferberliği" Uludere ilçesindeki okullarda da devam ediyor.



Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlayacak proje ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformlarından sunulan dijital eğitim materyalleri; animasyon, video ve etkileşimli içeriklerle öğrencilerin keşif süreçlerini destekliyor.



Eğitim materyalleri aynı zamanda sınıfta edinilen kazanımları da oyunlarla pekiştiriyor.





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