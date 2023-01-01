İdil'de kütüphanelerdeki kitap sayısı 122 bine yükseldi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında okullardaki kitap sayısı da arttı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Babayiğit, İdil'de okullara kütüphane kazandırılması için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ederek, çok kısa sürede okullara kütüphanelerin kazandırıldığını belirtti.
Planlamaya alınan kütüphanelerin büyük kısmının fiziki donanımlarının İdil'deki meslek liselerinin atölyelerinde tasarlanıp, hazırlandığını kaydeden Babayiğit, projenin gerçekleşmesinde katkısı bulunan Emine Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, Şırnak Valisi Osman Bilgin'e ve İdil Kaymakamı Refik Özsoy'a, okul idarecilerine teşekkür etti.