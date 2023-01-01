Şırnak'ta "Geri Dönüşümün Külleri Kadınların Elinde Canlanıyor" sergisi açıldı

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Bırca Belek Kültür Sanat ve Kalkınma Derneğince yürütülen proje kapsamında, "Geri Dönüşümün Külleri Kadınların Elinde Canlanıyor" sergisi açıldı.

Mehmet Ağa Kasrı'nda düzenlenen sergide konuşan Vali Osman Bilgin, kentin artık sosyal faaliyetleri, festivalleri ve sanayisiyle anılacağını belirtti.



Bilgin, "Gabar Dağı'nda çıkan petrol ile birlikte kentin nüfusu katlanacak ve burada istihdam sorunu kalmayacak. Burası herkesin gelmek için can atacağı bir şehir olacak." dedi.

Valilik olarak çevre sorunlarını sürekli gündemde tutup, belediye çatıları altında sıfır atık merkezleri kuracaklarını dile getiren bilgin, gündemlerinin artık insan ve yaşam olduğunu belirtti.



Dernek Başkanı Hatice Atan da artık kentin sanatla ve güzelliklerle anıldığını belirterek, "Artık dağlarımızda kurşun, silah sesleri yok. Bölgemizde halay var, ezgiler var, kuş sesleri var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi.

Serginin açılışına, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, İl Sağlık Müdürü Osman Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel de katıldı.

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