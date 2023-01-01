Şırnak'ta AFAD tarafından havalimanı personeline farkındalık eğitimi verildi

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ŞIRNAK (AA) - Şırnak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Şerafettin Elçi Havalimanı personeline farkındalık eğitimi verdi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, AFAD'ın toplumu bilgilendirmek için de çalışmalar yürüttüğü belirtildi.



Verilin eğitimlerin pratiğe dönüştürülmesi ve bunun afet refleksi haline getirilmesine gayret edildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı personeline afet ve yangın farkındalık eğitimi verildiği, yangın ve tahliye uygulama sunumlarının yapıldığı kaydedildi.











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